Bir ilişkiyi canlandırabilecek 10 romantik jest

İlişkiniz biraz çıkmazda mı? İlişkilerin iniş çıkışları olması normaldir özellikle de uzun vadeli olanların. Danışman Emma Roberts, "Hiçbir ilişki mükemmel değildir ve ilişkilerin zorlu dönemlerden geçmesi normaldir" diyor. Uzmanlara göre ilişkinizi canlandırmaya yardımcı olabilecek 10 romantik jest.

1. Eski Mekanları Tekrar Ziyaret Edin

Hatıralar şeridinde gerçek bir yürüyüşe çıkmak sizi ilişkinizin başlangıcına götürebilir. 'How to Keep Your Marriage from Sucking' kitabının yazarı Amiira Ruotola, "Birlikte harika anılarınız olan bir yere gitmek, birbirinizi hala seven ilginç insanlar olduğunuzu hatırlatabilir." diyor. "Bazen uykuda olan bir kıvılcımı yeniden canlandırmak için popoya bir tekme atmamız gerekir."

2. Telefonunuzu Kapatın

Partnerinize en son ne zaman tüm dikkatinizi verdiniz? Telefonunuzu kaldırın ve gerçek bir sohbet için sevgilinize odaklanın. Zihin koçu ve sertifikalı danışman Alison Blackler, "İlişkideki taraflardan biri bunun bayatladığını düşünüyorsa, bunu görmezden gelmek veya kaçınmak daha fazla zorluğa yol açacaktır" diyor. "Eğer duygular paylaşılmazsa, eleştiri, suçlama veya tartışmalarda ortaya çıkma olasılığı yüksektir ve bu da kızgınlık ve memnuniyetsizlik yaratma olasılığını doğurur."

3. Kızgınlıklarınızı Ateşe Atın

Geçmiş sorunlardan kurtulmak için kızgınlıklarınızı birlikte yakarak ateşe atın. Terapist Juliana Morris, "Birlikte oturun ve küçük kağıt parçalarına kızgınlıklarınızı özel olarak yazın," diyor. "[Daha sonra bir çukur veya yanan bir kase kullanın ve] olumsuz duyguları serbest bırakma niyetiyle kağıtları ateşe verin."

4. Teşekkür Et

Teşekkür etmek kadar basit bir şey bile diğer kişinin değerli ve fark edilmiş hissetmesini sağlayabilir. Evlilik ve aile terapisti Amanda Baquero, "Uzun süreli bir ilişkide olduğumuzda, birbirimizi hafife almaya başlarız. İlişkinizdeki kıvılcımı yeniden canlandırmanın harika bir yolu, birbirinize karşı minnettarlık duygusunu uygulamaya zaman ayırmaktır." diyor.

5. Kendiniz Üzerinde Çalışın

İlişkide kendi kişiliğinizi ve ilgi alanlarınızı kaybetmenize izin vermeyin. Özerkliğini ve bireysel kimliğini kaybetmiş birine ilgi duymak zordur. Bireysel ilgi alanlarınız olması size konuşacak bir şeyler vermekle kalmaz, aynı zamanda kendinizden memnun olduğunuzda, başkalarının sizi nasıl seveceği konusunda standartları belirlersiniz.

6. Gece Randevuları

Gece randevuları yeniden bağ kurmanın basit ve eğlenceli bir yoludur. "Seksin kendiliğinden olması gerektiği yönünde bir efsane vardır. Hayat yoğunlaşabilir ve işler partnerinizle fiziksel olarak yakınlaşmanızın önüne geçebilir," diyor Rachel Needle. Önceden planlama yapmak beklenti ve heyecan yaratabilir.

7. Aptalca Davranın

Partnerinizle flört etmekten ve sadece eğlenmekten korkmayın. Flört etme eylemi, şakacı olmakla el eledir. Çiftler birlikte aptalca davranabildiklerinde, birbirlerini zararsızca kızdırabildiklerinde veya özel şakalar paylaşabildiklerinde, bu bir ortaklık duygusu yaratır. Bu tür küçük eğlenceli anlar, özellikle hayatın bize attığı zorluklarla başa çıkarken önemlidir.

8. Fiziksel Sevgi Gösterin

Partnerinize sarılmak, sevgi ve bağlanmayı teşvik eden mutlu hormonlar olan oksitosin ve serotonin salgılar. Needle, "Sarılmaya, öpüşmeye ve kucaklaşmaya devam etmek sağlıklı bir ilişkinin önemli bir bileşenidir ve uzun vadeli partnerinizle cinsel olarak aktif kalma olasılığınızı artıracaktır" diyor. "Sevginizi sık sık sarılarak ve öperek gösterin."

9. İnisiyatif Alın

Eşinizin ilk adımı atmasını beklemeyin. Lisanslı çift terapisti Kendra Capalbo, Woman & Home'a ​​"Eğer istendiğinizi hissetmek istiyorsanız, eşinizin istendiğini hissetmesini sağlayın" diyor. "İlişkilerde her türlü döngü vardır ve eşimizin değişmesini her zaman bekleyemeyiz."

10. Neden Aşık Olduğunuzu Hatırlayın

Partnerinizle ilk tanıştığınızda en çok neyi beğendiğinizi hatırlayın ve bunu ona hatırlatın. Cinsellik koçu Mangala Holland, ​​"Esasında çoğu insan, partnerleriyle ilk tanıştığımızda olduğumuz gibi arzulanmak ve davranılmak ister," diyor. "Eğer randevu gecesi, iltifatlar ve takdirinizi ifade etmek bir kenara bırakıldıysa, bunlar etrafında yeni alışkanlıklar oluşturmak partnerlerimizin değerli hissetmelerine gerçekten yardımcı olacaktır."