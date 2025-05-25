Eşinizle aranızda para kavgası mı var? Çözmek için 10 ipucu

İlişkinizdeki işlerin kontrolden çıkmasını önlemek için, herhangi bir ilişkideki mali gerilimi nasıl hafifletebileceğimize dair tavsiyelerini almak için birkaç uzmanla konuştuk. Para kavgalarının neden bu kadar zarar verici olabileceğini öğrenmek için okumaya devam edin ve bunlardan kaçınmanın 10 yolunu keşfedin.

EŞİNİZLE YAŞADIĞINIZ PARA KAVGASI İLİŞKİNİZE NASIL ZARAR VERİR?

Acı gerçek şu ki, çiftler her zaman para sorunları yüzünden ayrılıyor. Psikolog Michele Goldman, evli çiftler açısından bakıldığında, araştırmalar mali çatışmanın "ABD'de boşanmanın önde gelen nedenlerinden" biri olduğunu ortaya koyuyor.

Peki, eşinizle para kavgalarından nasıl kaçınabilirsiniz? İşte uzman destekli 10 ipucu:

1- Randevu gecesinde para hakkında gelişigüzel sohbet edin

Para konuşmalarınızın korktuğunuz bir şey olması gerekmiyor. İster birkaç aydır ister birkaç yıldır birlikte olun, parasal konularda aranızı sağlamlaştıracak konuşmalar yapabilirsiniz.

Çiftler, parayı yönetme konusundaki güçlü ve zayıf yönleri ve bu alanlarda kendilerini geliştirmek için hedeflerinin neler olduğu hakkında da konuşarak derin fayda sağlayabilirler. Ancak buradan bütçeleme, tasarruf ve gelecekte harcama yapma gibi daha zor konulara geçebilirsiniz.

2-Ardından ortak finansal hedefler hakkında konuşmaya başlayın

Partnerinizin paraya karşı hisleri hakkında bazı arka plan bilgileri aldıktan sonra dolar ve euro'lara geçebilirsiniz.

LCSW'den Lillian Rishty, "Çiftler paraya karşı tutumlarını tartışmalı ve mali durumlarını yönetmek için karşılıklı olarak kabul edilebilir bir plan yapmalı" diyor. "Bu, bir bütçe oluşturmayı, kimin hangi faturaları ödeyeceğine karar vermeyi ve ortak harcamalar ve bireysel ihtiyari harcamalar için para ayırmayı içerebilir."

3- Aylık check-in'lere ev sahipliği yapın

Parayı sağlık bir şekilde yürütmek tek seferlik bir anlaşma değildir. Terapistler, uyum içinde kalmanızı sağlamak için aylık girişler düzenlemenizi önerir.

LCSW'den Steve Carleton, "Çiftler giriş yaptıklarında mevcut mali durumlarını gözden geçirmeli, son girişten bu yana yapılan büyük satın almaları veya yatırımları, ödenmesi gereken faturaları tartışmalı ve gelecek harcamalar için önceden plan yapmalıdırlar" diyor. "Ayrıca harcama limitleri dahilinde kaldıklarından emin olmak için bütçelerini gözden geçirmeli ve son girişlerinden bu yana meydana gelen değişikliklerle uyumlu olacak şekilde hedeflerini güncellemeliler."

Sorunları daha başlangıç ​​aşamasında, büyük sorunlar haline gelmeden ortadan kaldırmak için bunu her ay aynı saatlerde yapın.

4- Birbirinizin harcama tetikleyicilerini tanıyın

Goldman'a göre insanların genellikle para harcamalarına neden olan belirli tetikleyiciler vardır. Bu, tatil sezonu gibi yılın belirli zamanlarını içerebilir.

"Kendi tetikleyicilerinizi bilmek ve partnerinizin tetikleyicilerini bilmek, harcama gerçekleşmeden önce bunu yakalamanıza yardımcı olabilir" diye belirtiyor. "Harcama tetikleyicilerden kaynaklanıyorsa, bundan ders alın ve bunu gelecekteki tetikleyicileri planlamak için kullanın.

5- Dürüst olun

Ne kadar küçük olursa olsun asla mali sırlarınızı partnerinizden saklamaya çalışmayın.

Carleton, "Para konusunda birbirlerine karşı dürüst olmak, çiftlerin kavgalardan kaçınmasına yardımcı olabilir çünkü bu, birbirlerinin mali hedeflerini, tutumlarını ve alışkanlıklarını anlamalarına yardımcı olur" diye açıklıyor.

6- Bir takım olduğunuzu unutmayın

Psikoterapist Katherine Chan, "Parasal konularda kavga etmekten kaçınmak için verebileceğim en iyi ipucu, bu konu hakkında yalnızca düzenli konuşmalar yapmak değil, aynı zamanda bu konuşmalara sizin ve partnerinizin bir ekip olduğunuzu hatırlayarak girmektir" diyor.

"Suçlamalar yağdırarak partnerinizi düşman haline getirmemeye çalışın" diye ekliyor. "Bunun yerine, mali durumunuzdaki ortak zorluklara karşı güçlerinizi birleştirin ve birlikte çalışmaya kararlı olun."

7- Birbiriniz hakkındaki varsayımları (cimri gibi) söylemekten çekinmeyin

LCSW'den Lori Ann Kret, "her birinizin birbiriniz hakkındaki varsayımlarını (cimri, tutumlu) gibi adlandırmaktan ve bunları söylemekten" korkmayın, tavsiyesinde bulunuyor.

"Partnerinizin mali alışkanlıklarını düşündüğünüzde ona hangi etiketleri yakıştırırsınız? Cimri, çok tutumlu, aşırı savurgan... Bu nitelendirmeler genellikle bilinçaltınızda var olur ve partnerinize nasıl yaklaştığınızı ve onunla nasıl etkileşimde bulunduğunuzu etkiler. "

8- Farklılıklarınızı onurlandırın ve saygı gösterin

Goldman, ne kadar konuşursanız konuşun ve aynı fikirde olmaya çalışırsanız çalışın, "parayla partnerinizden farklı bir ilişkiye sahip olmanız kaçınılmazdır" diyor. Bu farklılıkları tanımaya ve saygı duymaya çalışmak, para kavgalarını azaltmada çok önemli bir faktör olabilir.

"Partnerinizin harcamalarını dürtüsel olarak görürseniz, bunun tartışmalara yol açması daha olasıdır. İnsanların belirli kararları neden verdiklerinin kökenini anlamak, onlara daha fazla saygı duymamızı sağlar; empatiyi artırır ve yargılamayı azaltır."

9- Finansal güvenlik ağları oluşturun

Mali durumunuz açısından hem geçmiş hem de bugün hakkında konuşmak, para kavgalarından kaçınmak için önemlidir. Ancak bütçe uzmanı Andrea Woroch, gelecek hakkında ve özellikle "ya olursa" hakkında konuşmayı unutmayın, diyor.

"Biriniz yaralanırsa veya ölürseniz ne olacak, faturaları nasıl ödeyeceksiniz? Sonuçta, siz ve eşiniz mali açıdan birbirinize güveniyorsanız, mali güvenlik ağları oluşturmayı ve bunu bütçenize dahil etmeyi düşünmelisiniz." diye belirtiyor. "Bu, bir acil durum tasarruf fonu kurmayı, her iki partner için de vadeli hayat sigortası satın almayı (biri çocukları büyütmek için evde kalsa bile) ve bir vasiyet veya güven yaratmayı içerebilir."

10- Bir finansal planlayıcıyla çalışın

Eğer partneriniz para konusunda gerçekten iyi değilse, bir finansal planlamacı tutmanız faydalı olabilir.

Goldman, "Herkes için gerekli olmasa da ve maliyeti nedeniyle kesinlikle bir ayrıcalık olsa da, parayla ilgili konuşmaların yönlendirilmesine yardımcı olan tarafsız bir üçüncü kişiye sahip olmak oldukça faydalı olabilir" diyor. "Tarafsız bir üçüncü kişi, bilgi sağlama, mali konulara birlikte bakma, harcama limitleri ve bütçeler oluşturma, çiftin geleceği için en iyi şekilde nasıl harcama yapılacağını tartışma, mali hedeflerin belirlenmesine yardımcı olma ve daha pek çok konuda yardımcı olabilir."