"Yara bandı" ilişkisi içinde olduğunuzun 7 işareti

İlişki literatüründe “yara bandı” (rebound) olarak adlandırılan durum, aslında biten bir ilişkinin ardından hissedilen duygusal boşluğu, yeni bir kişiyle doldurma çabasıdır. Uzman bakış açılarına göre bu, genellikle eski yaraların henüz iyileşmediği, tepkisel bir bağlanma biçimidir. Kişi, yaşadığı kaybın acısını dindirmek veya bu duyguyu maskelemek için yeni partnerini bir nevi "duygusal yara bandı" olarak kullanır.



Peki, yeni başladığınız bu heyecan verici süreç gerçekten sağlıklı bir temel mi taşıyor, yoksa sadece bir geçiş dönemi mi? İşte dikkat etmeniz gereken 7 temel gösterge...





1. SÜREKLİ ESKİ SEVGİLİDEN BAHSEDİLMESİ



Birinin eski partneri hakkında ne kadar konuştuğu, zihinsel enerjisini hala oraya harcadığının en büyük kanıtıdır. Geçmişten kısaca bahsetmek sağlıklı olsa da günlük sohbette sürekli eski partnerin alışkanlıklarını veya tercihlerini duymak, o bağın henüz kopmadığını gösteren ciddi bir uyarı levhasıdır.



2. İKİ İLİŞKİ ARASINDAKİ ZAMANIN KISALIĞI



İlişkileri bitirmenin ve yas tutmanın matematiksel bir formülü yoktur; ancak sağlıklı bir yeni başlangıç için duygusal farkındalık ve dinlenme süreci şarttır. Eğer görüştüğünüz kişi bir önceki ilişkisinden sadece birkaç gün veya hafta sonra sizinle yola devam ediyorsa, bu duygularını tam olarak sindirmediğinin bir işareti olabilir.



3. PAYLAŞIMLARIN YÜZEYSEL KALMASI



İlişki derinleşmek yerine sadece yüzeysel bir neşede kalıyorsa dikkatli olunmalıdır. Sizin çocukluğunuzu, hayallerinizi veya hayattaki zorluklarınızı merak etmeyen, sadece eğlence odaklı konularda kalan bir partner, savunmasız kalmaktan ve gerçek bir bağ kurmaktan kaçınıyor olabilir.





4. İLGİNİN SADECE FİZİKSEL YAKINLIĞA ODAKLANMASI



Partneriniz sizi tanımak, çevrenizle vakit geçirmek veya gelecek planları yapmak yerine sadece fiziksel temasın yoğun olduğu anlarda yanınızda olmak istiyorsa, bu bir "yara bandı" ilişkisi içerisinde olduğunuzu gösterir. Bu tip ilişkilerde duygusal yatırımın yerini anlık yakınlıklar alır.



5. DUYGUSAL ERİŞİLEMEZLİK



En ihtiyaç duyduğunuz anlarda partnerinizi yanınızda bulamıyor musunuz? Ayrılık sonrası geçiş sürecinde olan kişiler, kendilerini duygusal olarak korumaya aldıkları için başkalarının hassasiyetlerine karşılık vermekte zorlanırlar. Böyle bir partner, sizinle arasına görünmez bir duvar örebilir ve sizi sadece kendi belirlediği sınıra kadar yaklaştırabilir.



6. KULLANILIYORMUŞSUNUZ HİSSİ



Bazen kendinizi birinin "sergilediği" bir kişi gibi hissedebilirsiniz. Örneğin, eski sevgilisini kıskandırmak için sosyal medyada erkenden fotoğraf paylaşmak veya tam tersine sizi herkesten gizlemek bu durumun birer parçasıdır. İlişkinin ritmi sizin hislerinizden çok, dış dünyaya verilen mesajlar üzerinden şekilleniyorsa orada bir problem vardır.



7. BİTMEYEN ÖFKE VE KİN



Geçmişe dair duyulan öfke, aslında o bağın hala canlı olduğunun göstergesidir. Karşı taraf eski ilişkisinden bahsederken hala çok öfkeliyse veya genel bir düşmanlık besliyorsa, bu durum onun henüz özgürleşemediğini ve sizi sadece bir kaçış yolu olarak gördüğünü kanıtlar.



Her “yara banda” ilişkisi mutlaka felaketle sonuçlanmak zorunda değildir; eğer tarafların beklentileri birbiriyle örtüşüyorsa bu bir geçiş süreci olabilir. Ancak siz derinliği olan, kalıcı ve sağlıklı bir birliktelik arıyorsanız, karşınızdaki kişinin bu süreci tek başına atlatıp atlatmadığından emin olmanızda fayda var.



