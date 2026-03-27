Kardeşi Cruz'un Brooklyn için söylediği duygusal şarkı Romeo Beckham'ı ağlattı
Cruz Beckham’ın konserinde seslendirdiği "Loneliest Boy" isimli parçası, aile içindeki duygusal kırgınlıkları yeniden gündeme taşıdı. Konser sırasında gözyaşlarını tutamayan Romeo Beckham’ın duygusal anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte detaylar...
Beckham ailesi, son dönemde aile içerisinde yaşadıkları kopuklukları bu kez bir konser salonunda, müziğin eşliğinde hissetti. Cruz Beckham, grubu “The Breakers” ile çıktığı İngiltere turnesinin Londra ayağında, Hoxton’daki The Courtyard Theatre’da sahne aldı. İlk albüm hazırlıklarını sürdüren genç şarkıcıyı bu özel gecede ailesinin yanı sıra kız arkadaşı Jackie Apostel da yalnız bırakmadı.
ROMEO BECKHAM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Konseri en ön sıradan takip eden Victoria, David ve Romeo Beckham, şarkı süresince birbirlerine kenetlenerek destek oldular. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, ağabeyi Brooklyn Beckham ile yaşanan kopukluktan ilham aldığı düşünülen "Loneliest Boy" (En Yalnız Çocuk) şarkısının başlamasıyla birlikte Romeo Beckham duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu. Annesi Victoria Beckham’ın, ağlayan oğlunu sarılarak teselli ettiği ve aile üyelerinin birbirlerinin elini tutarak bu anı paylaştığı görüldü.
ŞARKININ DİKKAT ÇEKEN SÖZLERİ
Şarkının salonda hüzünlü bir atmosfer yaratan ve dikkat çeken sözleri ise şu şekilde:
“En yalnız çocuk, anne fazla konuşma, bu onun kalbini kırıyor.
Yapmadığın küçük şeylerde kendini belli ediyor.
Sanırım sonunda sadece sen, kendin ve yine sensin.
Kaybedecek kimsen yokken nasıl yaşarsın, anlat bana?”
Hayranlar arasında Brooklyn Beckham’a bir gönderme olarak yorumlanan şarkının devamında yer alan diğer sarsıcı ifadeler, aile içindeki kırgınlığın boyutlarını gözler önüne seriyor:
“En yalnız çocuk, tüm bahisleri onun üzerine oyna.
İyi birinde kötü bir şey bulmak için, bunu her zaman yapar.
En yalnız çocuk, umarım dinliyorsundur.
Biz sana sevgimizi göstermeye çalışırken tüm arkadaşlarını kendinden uzaklaştırma.”
“Öyleyse bana korktuğunu ve tutunacak birine ihtiyacın olduğunu söyle.
Çünkü odadasın ama gerçekten, bu belli bile oluyor mu?
Ama neden senin bir milyon mil uzakta olduğunu göremiyorlar?
Bu kadar yakın görünürken, asla bilmeyecekler.”