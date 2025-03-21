10 yıllık evlilik bitti! Mauro Icardi ile Wanda Nara resmen boşandı
Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın çekişmeli boşanma davası sonuçlandı. Davanın ekonomik ve mal varlığı paylaşım davaları ise sürecek.
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
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İtalyan Adnkronos Gazetesi'nin haberine göre; Milano'da ortak malları olduğu için boşanma davasını, İtalya'da açan Mauro Icardi ile Wanda Nara, Milano'daki bir mahkeme kararının ardından resmen boşandı.
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Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki davanın ekonomik ve mal varlığı paylaşım davaları ise sürecek.
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Öte yandan Wanda Nara, Mauro Icardi ile boşanmadan önce rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin birlikteliği sürüyor.