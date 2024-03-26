10 yıllık evlilik sona erdi... Buse Terim’den boşanma sonrası ilk açıklama

Buse Terim boşanma sonrası ilk açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Terim "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zır geçiş sürecinde, ailemizin, özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz. " dedi.