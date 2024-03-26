10 yıllık evlilik sona erdi... Buse Terim’den boşanma sonrası ilk açıklama
Ünlü Teknik Direktör Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim, 10 sene önce hayatını birleştirdiği Volkan Bahçekapılı ile yollarını ayırdı. Buse Terim boşanma sonrası ilk açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
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2014'te hayatlarını birleştiren Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşandı.
Buse Terim'in "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası bugün saat 10.15'te İstanbul Beykoz Adliyesi'nde görüldü.
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Buse Terim boşanma sonrası ilk açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Terim "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zır geçiş sürecinde, ailemizin, özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz. " dedi.
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İki kızları olan Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, tek celsede boşandı.
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