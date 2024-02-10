16 yıllık evlilik... Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın eşi Ayşegül Kılıç'ı görenler şaşırdı
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer' Barış Kılıç, 16 yıldır evli olduğu eşi Ayşegül Kılıç'ı özel bir şekilde koruyarak sır gibi saklıyor. ki oğlu bulunan çift, uzun yıllara dayanan birlikteliklerini her fırsatta romantik anlarla süsleyerek gözler önüne seriyor...
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Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi sosyal medyanın konuşulanlarından olmaya devam ediyor. Dizide Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç'ın 16 yıldır evli olduğu eşi Ayşegül Kılıç da merak edildi.
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Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i yakışıklı oyuncu Barış Kılıç tam bir aile babası.
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Barış Kılıç hayatını 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile birleştirmişti. Çiftin Batu ve Emir adında iki de oğlu var.
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Oyuncu ile eşi Ayşegül Kılıç'ın paylaştığı fotoğraflar, hayranlarının beğenisini kazanıyor. Çiftin uyumu ve güzellikleri sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça takdir ediliyor.