2 yaşındayken babasını kaybeden Demet Akalın'dan duygusal paylaşım
Henüz 2 yaşındayken trafik kazasında kaybettiği babasının fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı Demet Akalın "Yaşayamadığımız yıllar için çok üzgünüm" notuyla takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı.
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
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Sahne performansları kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Akalın, bu kez takipçilerini hüzünlendirdi.
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Henüz 2 yaşındayken bir trafik kazasında babasını kaybeden ünlü şarkıcı, Ali Akalın’a ait bir fotoğrafı paylaşarak duygusal bir an yaşattı.
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Akalın, paylaştığı fotoğrafın altına, "Babam, kalbim. Yaşayamadığımız yıllar için ben de çok üzgünüm." notunu ekledi.