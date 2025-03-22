2 yaşındayken babasını kaybeden Demet Akalın'dan duygusal paylaşım

Henüz 2 yaşındayken trafik kazasında kaybettiği babasının fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı Demet Akalın "Yaşayamadığımız yıllar için çok üzgünüm" notuyla takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı.

Elele Online

Elele Online
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2 yaşındayken babasını kaybeden Demet Akalın'dan duygusal paylaşım - Resim : 1

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

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2 yaşındayken babasını kaybeden Demet Akalın'dan duygusal paylaşım - Resim : 2

Sahne performansları kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Akalın, bu kez takipçilerini hüzünlendirdi. 

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2 yaşındayken babasını kaybeden Demet Akalın'dan duygusal paylaşım - Resim : 3

Henüz 2 yaşındayken bir trafik kazasında babasını kaybeden ünlü şarkıcı, Ali Akalın’a ait bir fotoğrafı paylaşarak duygusal bir an yaşattı.

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2 yaşındayken babasını kaybeden Demet Akalın'dan duygusal paylaşım - Resim : 4

Akalın, paylaştığı fotoğrafın altına, "Babam, kalbim. Yaşayamadığımız yıllar için ben de çok üzgünüm." notunu ekledi.