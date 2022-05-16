2022 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
Billboard dergisi tarafından her yıl dağıtılan Billboard Müzik Ödülleri, Las Vegas'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende Olivia Rodrigo ve BTS grubu pek çok ödül aldı.
Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleşen Bilboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Görkemli törende The Weeknd, 17 kategoride aday gösterilerek finalistler arasında yer aldı. Törende Doja Kat en iyi kadın finalisti olurken, Ed Sheeran, Maxwell, Machine Gun Kelly, Rauw Alejandro ve Silk Sonic gibi isimler de törende sahne aldı.
BİLLBOARD MÜZİK ÖDÜLLERİ KAZANANLARI
- En iyi şarkıcı: Drake
- En iyi yeni şarkıcı: Olivia Rodrigo
- En iyi erkek şarkıcı: Drake
- En iyi kadın şarkıcı: Olivia Rodrigo
- En iyi grup: BTS
- Top Billboard 200 sanatçısı: Taylor Swift
- Top 100 sanatçısı: Olivia Rodrigo
- En çok çalınan sanatçı: Olivia Rodrigo
- Şarkısı en çok satan sanatçı: BTS
- Şarkısı radyoda en çok çalınan sanatçı: Olivia Rodrigo
- Top Billboard Global 200 sanatçı: Olivia Rodrigo
- Top Billboard Global ABD dışı sanatçı: Ed Sheeran
- En iyi turne: The Rolling Stones- No Fiter Tour
- En iyi R&B şarkıcı: Doja Cat
- En iyi R&B erkek şarkıcı: The Weeknd
- En iyi R&B kadın şarkıcı: Doja Cat
- En iyi rapçi: Drake
- En iyi erkek rapçi: Drake
- En iyi kadın rapçi: Megan Thee Stallion
- En iyi country şarkıcısı: Taylor Swift
- En iyi erkek dalında country şarkıcı: Morgan Wallen
- En iyi kadın country şarkıcı: Taylor Swift
- En iyi country grubu: Dan + Shay
- En iyi rock sanatçısı: Glass Animals
- En iyi latin sanatçı: Bad Bunny
- En iyi kadın latin şarkıcı: Kali Uchis
- En iyi erkek latin şarkıcı: Bad Bunny
- En iyi latin grubu: Eslabon Armado
- En iyi dans: Lady Gaga
- En iyi gospel şarkıcı: Ye
- En iyi soundtrack: Encanto
- En iyi r&B albüm: Doja Cat “Planet Her”
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- En iyi rap albüm: Drake “Certified Lover Boy”
- En iyi country albüm: Taylor Swift “Red (Taylor’s Version)”
- En iyi rock albüm: Twenty one pilots “Scaled And Icy”
- En iyi latin albüm: KAROL G “KG0516”
- En iyi dans: ILLENIUM “Fallen Embers”
- Top hot 100 şarkısı: The Kid LAROI & Justin Bieber “STAY”
- En çok indirilen şarkı: The Kid LAROI & Justin Bieber “STAY”
- Radyoda en çok çalınan şarkı: Dua Lipa “Levitating”
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- En iyi işbirliği: The Kid LAROI & Justin Bieber “STAY”
- Top Billboard global 200 şarkı: The Kid LAROI & Justin Bieber “STAY”
- Top viral şarkı: Doja Cat ft. SZA “Kiss Me More”
- En iyi country şarkısı: Walker Hayes “Fancy Like”
- En iyi R&B şarkı: Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) 'Leave The Door Open'
- En iyi rock şarkı: Maneskin 'Beggin'
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