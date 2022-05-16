2022 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleşen Bilboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Görkemli törende The Weeknd, 17 kategoride aday gösterilerek finalistler arasında yer aldı. Törende Doja Kat en iyi kadın finalisti olurken, Ed Sheeran, Maxwell, Machine Gun Kelly, Rauw Alejandro ve Silk Sonic gibi isimler de törende sahne aldı.

BİLLBOARD MÜZİK ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

En iyi şarkıcı: Drake

En iyi yeni şarkıcı: Olivia Rodrigo

En iyi erkek şarkıcı: Drake

En iyi kadın şarkıcı: Olivia Rodrigo

En iyi grup: BTS

Top Billboard 200 sanatçısı: Taylor Swift

Top 100 sanatçısı: Olivia Rodrigo

En çok çalınan sanatçı: Olivia Rodrigo

Şarkısı en çok satan sanatçı: BTS

Şarkısı radyoda en çok çalınan sanatçı: Olivia Rodrigo

Top Billboard Global 200 sanatçı: Olivia Rodrigo

Top Billboard Global ABD dışı sanatçı: Ed Sheeran

En iyi turne: The Rolling Stones- No Fiter Tour

En iyi R&B şarkıcı: Doja Cat

En iyi R&B erkek şarkıcı: The Weeknd

En iyi R&B kadın şarkıcı: Doja Cat

En iyi rapçi: Drake

En iyi erkek rapçi: Drake

En iyi kadın rapçi: Megan Thee Stallion

En iyi country şarkıcısı: Taylor Swift

En iyi erkek dalında country şarkıcı: Morgan Wallen

En iyi kadın country şarkıcı: Taylor Swift

En iyi country grubu: Dan + Shay

En iyi rock sanatçısı: Glass Animals

En iyi latin sanatçı: Bad Bunny

En iyi kadın latin şarkıcı: Kali Uchis

En iyi erkek latin şarkıcı: Bad Bunny

En iyi latin grubu: Eslabon Armado

En iyi dans: Lady Gaga

En iyi gospel şarkıcı: Ye

En iyi soundtrack: Encanto

En iyi r&B albüm: Doja Cat “Planet Her”

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En iyi rap albüm: Drake “Certified Lover Boy”

En iyi country albüm: Taylor Swift “Red (Taylor’s Version)”

En iyi rock albüm: Twenty one pilots “Scaled And Icy”

En iyi latin albüm: KAROL G “KG0516”

En iyi dans: ILLENIUM “Fallen Embers”

Top hot 100 şarkısı: The Kid LAROI & Justin Bieber “STAY”

En çok indirilen şarkı: The Kid LAROI & Justin Bieber “STAY”

Radyoda en çok çalınan şarkı: Dua Lipa “Levitating”

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En iyi işbirliği: The Kid LAROI & Justin Bieber “STAY”

Top Billboard global 200 şarkı: The Kid LAROI & Justin Bieber “STAY”

Top viral şarkı: Doja Cat ft. SZA “Kiss Me More”

En iyi country şarkısı: Walker Hayes “Fancy Like”

En iyi R&B şarkı: Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) 'Leave The Door Open'

En iyi rock şarkı: Maneskin 'Beggin'