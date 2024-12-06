Anasayfa Magazin 2024 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkı, albüm ve sanatçılar: Semicenk zirvede!
2024 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkı, albüm ve sanatçılar: Semicenk zirvede!
2024 yılında Türkiye genelinde en çok dinlenen şarkılar belli oldu. Türkiye’de bu yıl da en çok dinlenen sanatçı Semicenk oldu.
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Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify, 2024 Yılın Özeti’ni açıkladı. Semicenk geçen yıl olduğu gibi 2024’te de Spotify’da en çok dinlenen sanatçılar listesinin zirvesine yerleşti.
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YILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI: CISTAK
Era7capone, Batuflex ve Narco’dan “CISTAK”, 2024’ün en çok dinlenen şarkısı olarak adını zirveye yazdırdı.
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TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR
CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco
Lan - Zeynep Bastık
DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm) - Lvbel C5
Sezen Aksu - Lvbel C5
Yakışıklı - KÖFN, Simge, Salman Tin
Sen Bilmezsin - Dedublüman
SUBMARINER - AKDO, Lvbel C5
Yansıma - Derya Uluğ, Asil Gök
Renklensin - Reynmen
Dale Don Dale - ElMusto