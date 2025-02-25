Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown son hali ile gündem oldu
'Stranger Things' dizisinde çocuk yıldız olarak dünya çapında ünlenen Millie Bobby Brown, uzun saçlarını sarıya çevirdiği yeni haliyle Netflix'in "The Electric State" filminin dünya prömiyerine katıldı. Ünlü oyuncunun yeni imajı gündem oldu ve yaşını daha büyük gösterdiği yorumları yapıldı.
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İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, bilim kurgu dizisi 'Stranger Things'de canlandırdığı Eleven karakteriyle tanındı.
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2016 yılında başlayan dizideki rolüyle iki kez Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. Brown, daha sonra 'Godzilla II: Canavarlar Kralı' ve devam filmi 'Godzilla vs. Kong'da rol aldı.
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Millie Bobby Brown 2018'de Time 100 listesinde dünyanın en etkili 100 insanı arasında gösterildi. Aynı yıl UNICEF İyi Niyet Elçisi seçildi ve bu görevi üstlenen en genç kişi oldu.
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90'ların rock yıldızı Bon Jovi'nin oğlu ile genç yaşta evlenen Millie özel hayatında tercih ettiği kıyafet, makyaj ve saçlarla yaşından oldukça büyük göstermeye başladı.