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21 yıl sonra Eurovision sahnesine çıkan Sertab Erener şovu ve kıyafeti ile büyüledi
2003 yılında ‘Everyway That I Can’ şarkısıyla Eurovision’da Türkiye’ye birincilik getiren Sertab Erener, bu yıl ki yarışmaya konuk olarak katıldı. Erener izleyenleri hem duygulandırdı hem de büyüledi.
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Bu sene 68. kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleşiyor. Türkiye’yi Eurovision’da birinciliğe taşıyan Sertab Erener, 21 yılın ardından yeniden Eurovision sahnesine konuk olarak çıktı.
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2003'te "Everyway That I Can" ile Türkiye'ye zafer kazandıran Sertab Erener, şarkıyı farklı versiyonuyla yeniden söyledi.
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Erener'in şarkıyı söylemesinin ardından Türkiye'ye bir kez daha gurur yaşarken, hayranlarına da duygu dolu anlar yaşattı.
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59 yaşındaki Erener'in sahne kıyafetinde tercihi sarı renkli, siyah transparan kol detayları ve korse detayı olan bir elbise oldu. Ünlü şarkıcının sahne kıyafeti de performansı kadar beğeni topladı.