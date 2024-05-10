21 yıl sonra Eurovision sahnesine çıkan Sertab Erener şovu ve kıyafeti ile büyüledi

2003 yılında ‘Everyway That I Can’ şarkısıyla Eurovision’da Türkiye’ye birincilik getiren Sertab Erener, bu yıl ki yarışmaya konuk olarak katıldı. Erener izleyenleri hem duygulandırdı hem de büyüledi.

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21 yıl sonra Eurovision sahnesine çıkan Sertab Erener şovu ve kıyafeti ile büyüledi - Resim : 1

Bu sene 68. kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleşiyor. Türkiye’yi Eurovision’da birinciliğe taşıyan Sertab Erener, 21 yılın ardından yeniden Eurovision sahnesine konuk olarak çıktı.

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21 yıl sonra Eurovision sahnesine çıkan Sertab Erener şovu ve kıyafeti ile büyüledi - Resim : 2

2003'te "Everyway That I Can" ile Türkiye'ye zafer kazandıran Sertab Erener, şarkıyı farklı versiyonuyla yeniden söyledi. 

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21 yıl sonra Eurovision sahnesine çıkan Sertab Erener şovu ve kıyafeti ile büyüledi - Resim : 3

Erener'in şarkıyı söylemesinin ardından Türkiye'ye bir kez daha gurur yaşarken, hayranlarına da duygu dolu anlar yaşattı.

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21 yıl sonra Eurovision sahnesine çıkan Sertab Erener şovu ve kıyafeti ile büyüledi - Resim : 4

59 yaşındaki Erener'in sahne kıyafetinde tercihi sarı renkli, siyah transparan kol detayları ve korse detayı olan bir elbise oldu. Ünlü şarkıcının sahne kıyafeti de performansı kadar beğeni topladı.