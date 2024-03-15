22 yıl sonra aynı poz... 'Yarım Elma' dizisinin ikiz kardeşleriydi
Oyuncu Günay Karacaoğlu yeni yaşını önceki akşam Baba Sahne’de kutladı. Partide 'Yarım Elma' dizisinde birlikte rol aldığı yakın arkadaşı Janset de ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadı.
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2002 yılında yayınlanan ve 55 bölüm süren 'Yarım Elma' dizisi yıllar sonra bir araya gelen ikiz kardeşlerin hayatını ekrana getirdi. Bu sıcak hikayenin başrollerinde ise Janset Paçal ve Günay Karaoğaçoğlu yer aldı.
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İkili aradan geçen zamana rağmen dostluklarını devam ettirdi. Janset, dizideki kardeşi Günay Karacaoğlu'nu özel gününde yalnız bırakmadı. Doğum gününden fotoğrafları şu notla paylaştı:
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“O benim hem canım hem gardaşım. İyi ki doğmuş da yollarımız ve kalplerimiz birleşmiş. Seni çok seviyorum canım gardaşım. Nice güzel yaşlara.”
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Takipçiler fotoğrafa "Ah o yarım elma günleri", "Ağlamıyorum gözüme toz kaçtı", "Muhteşem ikili" gibi yorumlarda bulundu.