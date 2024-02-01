6 aylık hamile olan Eda Ece: Aslı Enver'den kurs alıyorum

Eda Ece’ye eşi Buğrahan Tuncer’in 3 çocuk istediği hatırlatıldı. Ünlü oyuncu “Biz de üç kardeşiz. Kalabalık aileye alışkın… Bakalım sağlığımız, durumumuz her şey elverdiği sürece inşallah güzel bir durum olsun” diye konuştu.