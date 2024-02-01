6 aylık hamile olan Eda Ece: Aslı Enver'den kurs alıyorum

Nisan ayında kızlarını kucaklarına almaya hazırlandıklarını anlatan Eda Ece, bebeğinin ismini hala belli olmadığını ve Aslı Enver'den kurs aldığını söyledi.

1 / 7
6 aylık hamile olan Eda Ece: Aslı Enver'den kurs alıyorum - Resim : 1

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun yıllardır devam eden beraberliğini 21 Haziran'da evlilikle taçlandıran Eda Ece, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor.

2 / 7
6 aylık hamile olan Eda Ece: Aslı Enver'den kurs alıyorum - Resim : 2

6 aylık hamile olan ve nisan ayında kızını kucağına alacak olan Eda Ece, yüzü olduğu kozmetik markasının lansmanında görüntülendi. Ece'nin hamile hali, hayranları tarafından beğeni topladı.

3 / 7
6 aylık hamile olan Eda Ece: Aslı Enver'den kurs alıyorum - Resim : 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu yüzü olduğu markanın partisinde hamilelik hakkında konuştu. 

 

4 / 7
6 aylık hamile olan Eda Ece: Aslı Enver'den kurs alıyorum - Resim : 4

Eda Ece’ye eşi Buğrahan Tuncer’in 3 çocuk istediği hatırlatıldı. Ünlü oyuncu “Biz de üç kardeşiz. Kalabalık aileye alışkın… Bakalım sağlığımız, durumumuz her şey elverdiği sürece inşallah güzel bir durum olsun” diye konuştu.