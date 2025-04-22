6 saat süren ameliyat geçiren Celil Nalçakan: 1 ay bebek mamasıyla beslendim

Mart ayında 6 saat süren bir operasyon geçiren Celil Nalçakan katıldığı bir davette sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 4
6 saat süren ameliyat geçiren Celil Nalçakan: 1 ay bebek mamasıyla beslendim - Resim : 1

Sıla, Arka Sokaklar, Poyraz Karayel, Kırmızı Oda gibi birçok yapımda rol alan 46 yaşındaki oyuncu Celil Nalçakan, mart ayında dişlerinden zorlu bir operasyon geçirmişti.

2 / 4
6 saat süren ameliyat geçiren Celil Nalçakan: 1 ay bebek mamasıyla beslendim - Resim : 2

Dün akşam bir arkadaşının doğum gününe katılan Celil Nalçakan, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada sağlık durumundan bahsetti.

3 / 4
6 saat süren ameliyat geçiren Celil Nalçakan: 1 ay bebek mamasıyla beslendim - Resim : 3

"1 AY BEBEK MAMASIYLA BESLENDİM" 

Verdiği kilolarla dikkat çeken Nalçakan, "Ameliyat uzun sürdü, dişte bir sıkıntı vardı hallettik.''

4 / 4
6 saat süren ameliyat geçiren Celil Nalçakan: 1 ay bebek mamasıyla beslendim - Resim : 4

''O yüzden zayıfladım. Bir ay boyunca bebek mamasıyla beslenince böyle oluyor" şeklinde konuştu.