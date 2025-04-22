6 saat süren ameliyat geçiren Celil Nalçakan: 1 ay bebek mamasıyla beslendim
Mart ayında 6 saat süren bir operasyon geçiren Celil Nalçakan katıldığı bir davette sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
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Sıla, Arka Sokaklar, Poyraz Karayel, Kırmızı Oda gibi birçok yapımda rol alan 46 yaşındaki oyuncu Celil Nalçakan, mart ayında dişlerinden zorlu bir operasyon geçirmişti.
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Dün akşam bir arkadaşının doğum gününe katılan Celil Nalçakan, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada sağlık durumundan bahsetti.
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"1 AY BEBEK MAMASIYLA BESLENDİM"
Verdiği kilolarla dikkat çeken Nalçakan, "Ameliyat uzun sürdü, dişte bir sıkıntı vardı hallettik.''
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''O yüzden zayıfladım. Bir ay boyunca bebek mamasıyla beslenince böyle oluyor" şeklinde konuştu.