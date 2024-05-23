61 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Demi Moore'un Cannes stili tam not aldı
Hollywood'un ünlü isimlerinden biri olan Demi Moore 'un başrolünü üstlendiği "The Substance", Cannes Film Festivali'nde gösterildi ve film 13 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Aynı zamanda 61 yaşındaki Demi Moore 'un Cannes stili de sevenlerinden tam not aldı.
Hayalet, Jane'in Zaferi, Charlie’nin Melekleri, Ahlaksız Teklif, Kırmızı Leke, Birkaç İyi Adam’daki rolleriyle hafızalara kazınan Demi Moore, 77. Cannes Film Festivali'ne katıldı.
Demi Moore 'un başrolünü üstlendiği "The Substance", Cannes Film Festivali'nde gösterildi ve film 13 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Demi Moore kıyafet seçimiyle de hayranlarından tam not aldı.
Moore, rol aldığı The Substance adlı korku filminde kariyerinde bugüne kadar yapmadığı bir şeyi ilk kez yaptı. 61 yaşındaki ünlü aktör üç çocuk ve bir torun sahibi olduğu dönemde tamamen çıplak olarak kamera karşısına geçti.
Demi Moore, Variety dergisine verdiği röportajda da o sahne hakkında konuştu. Kamera karşısında yaşadıklarını "Çok kırılgan bir deneyimdi" sözleriyle özetledi.