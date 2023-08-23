7 aylık hamile olan Ezgi Mola son halini paylaştı

Masumlar Apartmanı ve Erşan Kuneri gibi projelerde yer alan Ezgi Mola, geçtiğimiz mayıs ayında 4 yıllık sevgilisi Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturdu. Nikahın ardından hamile olduğunun müjdesini veren ve bir erkek bebek bekleyen Mola, hamilelik pozlarını paylaştı.

KARNI BURNUNDA POZ

İlk kez anne olmak için gün sayan 40 yaşındaki Ezgi Mola, son olarak 6.3 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Kırmızı bir elbise giyen Mola, iyice büyüyen karnıyla verdiği pozları "Beni hatırladın mı?" notuyla yayınladı.

Oyuncunun paylaşımına Şükrü Özyıldız, Barış Arduç, Emel Sayın, Dolunay Soysert, Burcu Esmersoy, Songül Öden, Pınar Altuğ, Cemal Can Canseven, Şebnem Bozoklu, Şükran Ovalı ve birçok ünlü isimden nazar boncuk emojili yorum yağdı.