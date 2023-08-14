Doğum için gün sayan Ezgi Mola yoga derslerine başladı

Oyuncu Ezgi Mola, dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta nikah masasına oturmuş, kısa süre sonra da hamile olduğunu açıklamıştı.

Yoga derslerine başladı

Bir erkek bebek bekleyen Ezgi Mola, yaz aylarını eşiyle tatil yaparak geçiriyor. Mola, bu süreçte yoga derslerine de başladı. Tatilde bikinisiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, "Bugün yoga dersine başladım. Bağdaş kurabiliyorum, bakın" şeklinde konuştu. Heyecanı gün geçtikçe artan Ezgi Mola'nın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncunun paylaşımları büyük ilgi gördü. Hayranları Mola'ya 'sağlıkla kucağınıza alın' yorumlarında bulundu.