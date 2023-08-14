Doğum için gün sayan Ezgi Mola yoga derslerine başladı

İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Ezgi Mola, yoga derslerine başladı. Ünlü oyuncu, "Bağdaş kurabiliyorum, bakın" dedi

Doğum için gün sayan Ezgi Mola yoga derslerine başladı

Oyuncu Ezgi Mola, dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta nikah masasına oturmuş, kısa süre sonra da hamile olduğunu açıklamıştı. 

Yoga derslerine başladı

Bir erkek bebek bekleyen Ezgi Mola, yaz aylarını eşiyle tatil yaparak geçiriyor. Mola, bu süreçte yoga derslerine de başladı. Tatilde bikinisiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, "Bugün yoga dersine başladım. Bağdaş kurabiliyorum, bakın" şeklinde konuştu. Heyecanı gün geçtikçe artan Ezgi Mola'nın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncunun paylaşımları büyük ilgi gördü. Hayranları Mola'ya 'sağlıkla kucağınıza alın' yorumlarında bulundu.

 Doğum için gün sayan Ezgi Mola yoga derslerine başladı - Resim : 1

Anne olmak için gün sayan Ezgi Mola'dan tatil pozlarıMagazinAnne olmak için gün sayan Ezgi Mola'dan tatil pozları

 

 