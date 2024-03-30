90'lı yılların yakışıklısıydı... İşte Kaan Girgin'in son hali...
1990'lı yıllarda fırtına gibi esen ve o dönemlerin en ünlü dizilerinde rol alan Kaan Girgin gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih edenlerden... Uzun süredir bir projede yer almayan Kaan Girgin'in son hali herkesi şaşkına çevirdi...
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'Ayrı Dünyalar', 'Gözlerinde Son Gece', 'Dikkat Bebek Var' gibi 1990'lı yılların başarılı projelerinde yer alan Kaan Girgin, son olarak Kurtlar Vadisi dizisinde oynamıştı.
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Ceyda Düvenci ile 'Dikkat Bebek Var' dizisindeki rolü aşka dönüşmüş ve dünya evine girmişlerdi. Ancak ikili iki yıl evli kalabilmişti. Bu Kaan Girgin'in ikinci evliliğiydi...
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Kaan Girgin 3. evliliğini ise Seran Havva Göçer ile yaptı. Bu evlilik de 2013 yılında son buldu.
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Şu sıralar kameralardan uzak bir yaşam süren Kaan Girgin'in son hali hayranlarını şaşırttı.