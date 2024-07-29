Acı haberin ardından paylaştı: Sana doyamadık
2014 yılında geçirdiği beyin kanaması sonrası komada olan tiyatro oyuncusu ve sunucu Kenan Işık, bugün hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. İşte ünlü isimlerden birbiri ardına gelen baş sağlığı mesajları...
ALİ SUNAL
Mekanın cennet olsun canım Sayın Bakanım. Şu karede olduğum için o kadar şanslıyımki… sana doyamadık Kenan abicim iyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat
GÜLBEN ERGEN
Dev Çınarım Kenan Işık… İki yılımızın her günü sevgiyle, saygıyla, anılarla geçti Dadı’da. 10 yıllık hasret sürecine sonsuzluk eklendi şimdi. Değerli ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun.
NİLGÜN BELGÜN
Çok üzgünüm…
Kenan Işık değerli bir Tiyatro adamıydı.1995 yılında “MATRUŞKA” adlı Hadi Çaman’la oynadığımız iki kişilik oyunumuzun şahane yönetmeniydi. Hiç unutmuyorum oyunun ilk gecesi kulis aynama şöyle bir yazı yazmıştı;
“Tiyatro çilekeş bir iştir. Siz çile çektikçe güzelleştiniz”
Canım Kenan Işık ruhunuz şad mekanınız cennet olsun.
AYLİN KOTİL
Yıllarca hep uyanacak diye bekledik sevgili Kenan ışık’ı. Dile kolay, tam 10 yıl. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.