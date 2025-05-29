Oyunculuğu bırakıp, kendine çiftlik kurmuştu! Büyük projeleri reddettiği için pişman olduğunu açıkladı
Çanakkale Gelibolu’daki Güneyli Köyü’nde çiftlik hayatı yaşayan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Burak Hakkı, “Var Mısın Anlatmaya?” YouTube programında samimi itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu büyük projeleri reddettiği için pişman olduğunu açıkladı.
Dudaktan Kalbe dizisi ile hafızalara kazınan ve son olarak Sorgu dizisinde rol alan Burak Hakkı, Aysu Mola’nın sunduğu “Var Mısın Anlatmaya?” adlı YouTube programına konuk oldu.
Oğlu Rüzgar’ın doğumundan sonra tarıma merak saran ve Gelibolu ilçesinde Güneyli Köyü’ndeki çiftliğinde yaşamaya başlayan oyuncu, setlerdeki yoğun çalışma süresinin kendisini yıprattığını ve bu nedenle oyunculuktan uzaklaştığını anlattı.
Mola’nın "Ne değişti hayatınızda?" sorusuna Burak Hakkı şu şekilde yanıt verdi:
"Çiftlik hayatını bahsediyorsunuz. Doğal yaşamı. Tabii ben aslında oğlum olduktan sonra geçtim. 18 sene oldu. 17 sene.
Eee, çok şey değişti tabii. İnsan hayatında çeşitli dönemler sizin başınıza geliyor. Sizin karşınıza çıkıyor. Bir yol ayrımları geliyor. Bu yol ayrımlarında bir tercihler
yapıyorsunuz. Bazen de siz kendiniz bu yol ayrımını belirliyorsunuz diyeyim ve o tercihlerden sonra da hayatınızı ona göre yaşamaya başlıyorsunuz. Bu
herkes için aynı. Yani bazısı bir yol ayrımına geliyor. İşte kariyer olsun, eee, aşk hayatı olsun, iş hayatı olsun bir şeyler seçmek zorunda kalıyoruz. O zaman çizelgesinde o ana denk geliyoruz. Ve o onu seçtikten sonra
da hayatımız ona göre yönleniyor aslında. Çünkü bu da
oğlum olduğu zaman, doğduğu zaman, gelecek kaygılarım çok başlamaya başladı aslında. Yani sadece gelecekle ilgili hani klişe laf olmayacak bu. Çünkü gelecekle ilgili bir şey yapayım değil. Bu o ben kendi hayatımı da değiştirmeye başladım. Doğa sporları yapıyordum, dalış yapıyordum, motosiklet yapıyordum. Kendimi daha bir geri aldım. Bunları yapmamaya, daha yavaşlatmaya başladım. Hani bu da bir babalığın getirdiği bir şey belki de bir ebeveyn
olmanın. Ondan sonra da oğlumla ilgili yani bu çocuk büyüyecek ileride neyle karşılaşacak gibi durumlar. Eee, bundan dolayı birkaç karar verdim o senelerde. Bu kararlarımı da uyguladım aslında. Eee, bugün geldiğimiz nokta işte bir ceviz bahçem oldu. Yaklaşık bir 8900
tane ceviz ağacımız, işte meyve ağaçlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz böyle bir hayata geçtik."
Hakkı, yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile benzer duygular yaşadıklarını anlatarak, “Kıvanç da bir dönem bırakmayı düşündü, ben de. Setlerde günde 16-17 saat çalışıyorduk, mental olarak iflas ettim” dedi.