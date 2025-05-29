Oyunculuğu bırakıp, kendine çiftlik kurmuştu! Büyük projeleri reddettiği için pişman olduğunu açıkladı

Mola’nın "Ne değişti hayatınızda?" sorusuna Burak Hakkı şu şekilde yanıt verdi:

"Çiftlik hayatını bahsediyorsunuz. Doğal yaşamı. Tabii ben aslında oğlum olduktan sonra geçtim. 18 sene oldu. 17 sene.

Eee, çok şey değişti tabii. İnsan hayatında çeşitli dönemler sizin başınıza geliyor. Sizin karşınıza çıkıyor. Bir yol ayrımları geliyor. Bu yol ayrımlarında bir tercihler

yapıyorsunuz. Bazen de siz kendiniz bu yol ayrımını belirliyorsunuz diyeyim ve o tercihlerden sonra da hayatınızı ona göre yaşamaya başlıyorsunuz. Bu

herkes için aynı. Yani bazısı bir yol ayrımına geliyor. İşte kariyer olsun, eee, aşk hayatı olsun, iş hayatı olsun bir şeyler seçmek zorunda kalıyoruz. O zaman çizelgesinde o ana denk geliyoruz. Ve o onu seçtikten sonra

da hayatımız ona göre yönleniyor aslında. Çünkü bu da

oğlum olduğu zaman, doğduğu zaman, gelecek kaygılarım çok başlamaya başladı aslında. Yani sadece gelecekle ilgili hani klişe laf olmayacak bu. Çünkü gelecekle ilgili bir şey yapayım değil. Bu o ben kendi hayatımı da değiştirmeye başladım. Doğa sporları yapıyordum, dalış yapıyordum, motosiklet yapıyordum. Kendimi daha bir geri aldım. Bunları yapmamaya, daha yavaşlatmaya başladım. Hani bu da bir babalığın getirdiği bir şey belki de bir ebeveyn

olmanın. Ondan sonra da oğlumla ilgili yani bu çocuk büyüyecek ileride neyle karşılaşacak gibi durumlar. Eee, bundan dolayı birkaç karar verdim o senelerde. Bu kararlarımı da uyguladım aslında. Eee, bugün geldiğimiz nokta işte bir ceviz bahçem oldu. Yaklaşık bir 8900

tane ceviz ağacımız, işte meyve ağaçlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz böyle bir hayata geçtik."