Nazan Öncel stüdyoyu neden terk etti? Armağan Çağlayan açıkladı

Podyumların duayen ismi Uğurkan Erez ile ünlü modacı Erol Albayrak’ın hazırlayıp sunduğu 'Şimdi Konuşmak Moda' programının ilk konuğu Armağan Çağlayan oldu.

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ

Televizyon geçmişinde en çileli programın Pop Star Türkiye olduğunu söyleyen Armağan Çağlayan, Hülya Avşar’ın hangi sorusu üzerine Nazan Öncel’in stüdyoyu terkettiğini de izleyici ile paylaştı.

"SEN SEZEN AKSU'YU MU TAKLİT EDİYORSUN?"



Çağlayan şöyle konuştu; "Hülya Avşar Şov, Nazan Öncel'e kadar kaldırılmak üzereydi. Reyting almıyordu, kaldıracaklar diye bekliyorduk. Sonra, Hülya Avşar, Nazan Öncel'e "Sen Sezen Aksu'yu mu taklit ediyorsun?' dedi. Nazan Öncel bunun üzerine programı terk etti ve program reytiglerde birinci olmaya başladı."