Acun Ilıcalı: Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim

BluTV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Cansu Canan Özgen'in üstlendiği '40' programına konuk olan Acun Ilıcalı, Hadise ve Ebru Gündeş arasında bir seçim yapmadığını söyledi.

EBRU GÜNDEŞ’İ HADİSE’YE TERCİH ETMEDİM

Ilıcalı, 'Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih ettiniz mi' sorusuna şu yanıtı verdi: “Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim. Bir kere Hadise, O Ses Rap’te var, gözden kaçıp da konuyu başka yere taşımak isteyen gözler olabilir… O Ses Rap projemiz var, Hadise orada yer alacak, aynı ismi 2 yerde kullanma şansımız yok"

'Dikkat ederseniz biz O Ses Rap’e geçen sene başladık ve geçen sene de jüri üyemiz Hadise’ydi" diyen Ilıcalı şöyle devam etti: "Hadise’yi biz rapçi olmamasına rağmen O Ses Rap’e koyduk ki, bu şu demek oluyor, rapçi olmamasına rağmen Hadise’yi rap’e koyuyorsak bizim Hadise’ye olan güvenimizi gösteriyor ve aramızdaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Öbür tarafta da O Ses Türkiye’de jüri değiştirmemiz lazım, her sene değiştirdik jüriyi, nerdeyse değişmeyen senemiz olmadı diyebilirim. Aynı jüriyle 2 sene çok nadir devam ediyoruz, Hadise’yi buraya koyduk, Ebru’yla bu sene beraber olmak istedik, teklif ettik, kabul etti, Ebru da bu tarafta kaldı. Birisi Rap’te, birisi de baktığın zaman normal O Ses’te"