Acun Ilıcalı kızı Leyla'nın doğum gününü kutladı: Seninle her zaman gurur duydum

Kızı Leyla'nın doğum gününü duygusal sözlerle kutlayan Acun Ilıcalı, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

"Canım kızım"

Acun Ilıcalı sosyal medyadan kızı Leyla'yla çektirdiği bir karesini yayınladı. Bu kareyle kızının doğum gününü kutlayan Ilıcalı, şu sözleri not düştü;

Canım kızım, seninle her zaman gurur duydum. Beni hep mutlu ettin, iyi ki benim kızımsın… Nice mutlu yaşlarını hep beraber kutlarız inşallah.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Acun Ilıcalı (@acunilicali)'in paylaştığı bir gönderi

Ilıcanın gönderisine Seda Sayan, Burcu Esmersoy, Burcu Kara, Oğuzhan Koç gibi birçok ünlü isim de yorum yaptı.