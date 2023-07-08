Acun Ilıcalı kızı Yasemin'in doğum gününü kutladı

Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasemin Ilıcalı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"CANIM PRENSESİM"

Yazısına, "Benim canım prensesim" diye başlayan Ilıcalı; şu ifadeleri kullandı:

Bir yaş daha büyüdün. Bugünü seninle geçirmek, seninle pasta üflemek öyle güzel ki. İnşallah nice sağlıklı, mutlu yılların olur. Seni çok seviyorum...

Bu gönderiyi Instagram'da gör Acun Ilıcalı (@acunilicali)'in paylaştığı bir gönderi

Ünlü ismin kısa sürede 253 bin beğeni alan bu gönderisine, sevenlerinden bin 333 yorum geldi.