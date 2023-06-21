Acun Ilıcalı'dan kızı Leyla'ya milyonluk hediye!

Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz'la yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Leyla Ilıcalı'ya araba hediye etti.

ACUN ILICALI: TRAFİK SENİ ÜRKÜTÜYOR MU?

Acun Ilıcalı, 19 yaşındaki kızı Leyla Ilıcalı ile birlikte İstanbul'da trafiğe çıktı. Acun Ilıcalı, "İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu?" diye sorduğu kızı Leyla’dan "Sen yanımda olunca değil" cevabını aldı.

Acun Ilıcalı'nın Banu Başbuğ ile evliliğinden 1, Zeynep Yılmaz ile evliliğinden 2, Şeyma Subaşı ile evliliğinden de 1 kızı bulunuyor.