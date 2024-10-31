Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa Ilıcalı, 11 yaşına girdi
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızları Melisa'nın 11. yaş günü için parti düzenledi.
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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 2013 yılında dünyaya gelen kızlarına Melisa adını vermişti. Melisa Ilıcalı 11 yaşına girdi.
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Şeyma Subaşı ile evliliğinden 4'üncü kızına sahip olan Acun Ilıcalı, 9 yaşına giren Melisa'nın doğum günü için parti organize etti.
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Ilıcalı, Instagram hesabından kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı ve paylaşımında, "Canım kızım nice mutlu yılların olsun" dedi. Ilıcalı aynı zamanda yaptığı paylaşımda peş peşe doğum günü karelerine yer verdi.
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