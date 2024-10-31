Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa Ilıcalı, 11 yaşına girdi

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızları Melisa'nın 11. yaş günü için parti düzenledi.

Elele Online

Elele Online
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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa Ilıcalı, 11 yaşına girdi - Resim : 1

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 2013 yılında dünyaya gelen kızlarına Melisa adını vermişti. Melisa Ilıcalı 11 yaşına girdi. 

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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa Ilıcalı, 11 yaşına girdi - Resim : 2

Şeyma Subaşı ile evliliğinden 4'üncü kızına sahip olan Acun Ilıcalı, 9 yaşına giren Melisa'nın doğum günü için parti organize etti.

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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa Ilıcalı, 11 yaşına girdi - Resim : 3

Ilıcalı, Instagram hesabından kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı ve paylaşımında, "Canım kızım nice mutlu yılların olsun" dedi. Ilıcalı aynı zamanda yaptığı paylaşımda peş peşe doğum günü karelerine yer verdi.

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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa Ilıcalı, 11 yaşına girdi - Resim : 4