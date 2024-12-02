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Acun Ilıcalı'dan eşi Çağla Altunkaya'ya övgü: "Her zaman yanımda oldu, derdimi dert etti"
Hülya Avşar'ın programına konuk olan Acun Ilıcalı, eşi Ayça Çağla Altunkaya hakkında samimi ve övgü dolu sözler söyledi.
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Ünlü televizyoncu ve prodüktör Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile uzun yıllar süren mutlu birlikteliğini 4 Eylül 2024'te Esma Sultan Yalısı'nda nikahla taçlandırmıştı.
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Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ın programında özel hayatıyla ilgili konuştu. Ayça Çağla Altunkaya'nın kendisine her daim desteği olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Çağla'nın bu dönemdeki başarımlarımda büyük etkisi var. Ben buradayım diye kendini göstermeye çalışanlardan değil" dedi.
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Hülya Avşar da Acun Ilıcalı'yı "Ben Çağla'yı çok seviyorum. Lütfen kimse alınmasın, Çağla çok olgun bir kız. Konuşacağı zamanı biliyor, oturacağı zamanı biliyor" destekledi.
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Açıklamalarına devam eden Ilıcalı, "Her zaman yanımda oldu, derdimi dert etti, hep ilgilendi ve beni iyi hissettirdi." dedi.