Acun Ilıcalı'dan eşi Çağla Altunkaya'ya övgü: "Her zaman yanımda oldu, derdimi dert etti"



Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ın programında özel hayatıyla ilgili konuştu. Ayça Çağla Altunkaya'nın kendisine her daim desteği olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Çağla'nın bu dönemdeki başarımlarımda büyük etkisi var. Ben buradayım diye kendini göstermeye çalışanlardan değil" dedi.