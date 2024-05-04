Acun Ilıcalı'nın acı günü!

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

İyilikten başka bir şey düşünmeyerek, zorda kalanın yardımına koşarak, ailemize amcalık, babalık, dedelik yaparak geçen, örnek aldığım, imrenilenecek bir ömür... Canımız Gürbüz amcamı kaybettik, başımız sağ olsun...