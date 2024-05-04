Acun Ilıcalı'nın acı günü!

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı, hayatını kaybetti.
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Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:
İyilikten başka bir şey düşünmeyerek, zorda kalanın yardımına koşarak, ailemize amcalık, babalık, dedelik yaparak geçen, örnek aldığım, imrenilenecek bir ömür... Canımız Gürbüz amcamı kaybettik, başımız sağ olsun...
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Ilıcalı'nın annesi İlknur ve babası Ergün, trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Ünlü ismin babaannesi ve dedesi de başka bir trafik kazası sonucu yaşama veda etmişti.