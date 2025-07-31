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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz yeni yaşını kızları ve arkadaşlarıyla kutladı
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 2016 yılında boşandığı eski eşi Zeynep Yılmaz, 49 yaşına girdi. Yılmaz yeni yaşını kızları ve arkadaşlarıyla kutladı. Kutlamalardan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Acun Ilıcalı ile 10 yıl süren evliliğinin ardından 2016'da yollarını ayıran Zeynep Yılmaz, 49. yaş gününü arkadaşları, ailesi ve sevgilisiyle birlikte kutladı
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Mimarlık firmasının sahibi olan Yılmaz, iş insanı Bülent Ciritci ile kafe tasarımı vesilesiyle tanışmış, arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü.
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Yılmaz'ın doğum günü kutlamasından paylaştığı kareler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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Evlilikleri sona ermiş olsa da Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin'in özel günlerinde bir araya gelmeye devam ediyor.