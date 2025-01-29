Acun Ilıcalı’nın kızı Yasemin, köpek balıklarıyla yüzdü

Acun Ilıcalı'nın 18 yaşındaki kızı Yasemin Ilıcalı, okyanusta köpek balıklarıyla yüzünce anne Zeynep Yılmaz o anları kameraya aldı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Acun Ilıcalı’nın kızı Yasemin, köpek balıklarıyla yüzdü - Resim : 1

Sunucu ve televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz'ın 18 yaşındaki kızı Yasemin Ilıcalı, okyanusa açıldı. Köpekbalıklarıyla yüzen Ilıcalı'yı annesi Zeynep Yılmaz kayda aldı.

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Acun Ilıcalı’nın kızı Yasemin, köpek balıklarıyla yüzdü - Resim : 2

Yasemin Ilıcalı'nın annesi Zeynep Yılmaz, kızıyla birlikte katıldığı etkinlikte bir yandan kızının köpekbalıkları ile birlikte yüzdüğü anları kayıt altına alırken, bir yandan da kızına sitem etti. 

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Acun Ilıcalı’nın kızı Yasemin, köpek balıklarıyla yüzdü - Resim : 3

'NEDEN, NEDEN?'

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, kızı Ilıcalı'yı etiketleyerek "Neden neden??" yorumunda bulundu. 

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Acun Ilıcalı’nın kızı Yasemin, köpek balıklarıyla yüzdü - Resim : 4