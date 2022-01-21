Adele'den duygusal video! Gözyaşları içinde anlattı

Bu sefer Adele'den duygu dolu bir paylaşım geldi... Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, cuma günü başlayacak olan Las Vegas'taki konser turnesini 24 saat kala Instagram üzerinden ağlayarak paylaştığı bir video ile iptal ettiğini duyurdu. Tüm ekibinin koronavirüsüne yakalandığını açıklayan Adele, gözyaşları içinde hayranlarından özür diledi.

Açılış gecesine 24 saat kala turunun tarihlerini değiştiren ünlü şarkıcı, Instagram hesabında paylaştığı videoda şunları söyledi: "Merhaba, dinleyin çok üzgünüm ama şovum hazır değil. Zamanında bir araya gelmek ve sizin için yeterince iyi olması için elimizden gelen her şeyi denedik ama tedarik zincirinde pandemi sebebiyle gecikmeler yaşadık ve bu bizi mahvetti. Ekibimin yarısı ise, koronavirüsüne yakalandı." ve gözyaşları içinde devam etti. "Gösteriyi bitirmek imkansız olacaktı. Yorgunum. Yorgunum. ve üzgünüm, 30 saatten fazla bir süredir uyumadık, ayakta kalmaya çalışıyoruz fakat zamanımız tükendi."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Adele (@adele)'in paylaştığı bir gönderi

Adele'in, Las Vegas turnesi için yeni tarihler henüz açıklanmadı. Ancak şarkıcı video paylaşımının altına "Tüm tarihlerin yeniden düzenlendiğini, daha fazla bilginin yakında geleceğini" yazdı.

Weekends with Adele turnesi, her hafta sonu iki şovla 16 Nisan'a kadar sürecekti. Caesars Palace, Adele'nin kararını desteklediğini ve konsere gidenlerin otel rezervasyonlarında tam para iadesi alabileceklerini duyurdu. Halihazırda otelde olanlar ise, cuma ve cumartesi gecesi konaklamalarında geri ödeme alabileceklerini de açıkladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Caesars Palace (@caesarspalace)'in paylaştığı bir gönderi



Şarkıcının Las Vegas'taki turnesinin tarihlerine takiben temmuz ayında Londra'daki Hyde Park'ta iki kez sahne alması planlanıyordu ancak bu tarihlerin değişip değişmeyeceğine videosunda değinmedi.