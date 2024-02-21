Adını Feriha Koydum'un Hande'si Ceyda Ateş kızı Talia'yı paylaştı! "Annesinin kopyası" yorumları yapıldı
Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Hande karakteri ile hafızalara kazınan Ceyda Ateş evlenmesinin ardından Amerika'ya yerleşmişti. Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ateş, son olarak sosyal medya hesabından 4 yaşındaki kızı Talia'nın karesini paylaştı.
Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'la başrollerini paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisinde Hande karakterini canlandırması ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile nikah masasına oturdu.
Buğra Toplusoy ile mutlu bir evliliği olan Ceyda Ateş nikah töreninin ardından Amerika'ya yerleşti Ateş, 2020'de kızı Talia'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşadı.
Mesleğine ara veren güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından 4 yaşındaki kızı Talia'nın karesini paylaşarak "Büyüdü yaaa" dedi.
Ateş'in kızı Talia güzelliği ile beğeni topladı. Ceyda Ateş kızı Talia'yı görenler 'Aynı annesi', 'Annesinin kopyası', 'Sarışınlığı aynı annesi' gibi yorumlar yaptılar.