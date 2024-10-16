Adriana Lima yıllar sonra çıktığı podyumda göz kamaştırdı
2018 yılında podyumlara veda eden dünyaca ünlü model Adriana Lima, yıllar sonra ilk defa dün New York'ta gerçekleştirilen defilede yürüdü.
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Victoria's Secret'in 2018 yılında düzenlenen yılbaşı gecesi defilesinde podyumda son kez yürüdükten sonra emekliye ayrılan Adriana Lima, dün New York'ta gerçekleştirilen defilede yıllar sonra tekrar yürüdü.
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Lima, defilenin ilk bölümünü kristal süslemeli bir sütyen ve ona uygun iç çamaşırı, kesik ekose tayt ve bir çift kanatla kapattı. Görünümünü yüksek bir at kuyruğu ve koyu siyah göz kalemiyle tamamladı ve kameraya öpücükler gönderdi.
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Brezilyalı model ve oyuncu, markanın en önemli figürlerinden biriydi ve ilk kez 1999'da Victoria's Secret Moda şovunda yürüdü. 2000 yılında resmen Victoria's Secret Meleği ilan edildi.
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İşte Adriana Lima'nın göz kamaştırdığı defileden görüntüler...