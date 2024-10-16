Adriana Lima yıllar sonra çıktığı podyumda göz kamaştırdı

Lima, defilenin ilk bölümünü kristal süslemeli bir sütyen ve ona uygun iç çamaşırı, kesik ekose tayt ve bir çift kanatla kapattı. Görünümünü yüksek bir at kuyruğu ve koyu siyah göz kalemiyle tamamladı ve kameraya öpücükler gönderdi.