Afra Saraçoğlu annesi ile deniz kenarında çekilen pozunu paylaştı

Balıkesirli olan oyuncu Afra Saraçoğlu, Edremit'e gitti. Annesi Lütfiye Saraçoğlu ile Akçay'da deniz kenarında çekilen fotoğrafını yayınlayan oyuncunun fotoğrafı, takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Afra Saraçoğlu annesi ile deniz kenarında çekilen pozunu paylaştı

Yalı Çapkını dizisi gündemde olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu Edremit ziyaretinden fotoğraflar paylaştı.  

AFRA SARAÇOĞLU'DAN YENİ POZ

Annesi Lütfiye Saraçoğlu ile Akçay'da deniz kenarında çekilen fotoğrafını  yayınlayan oyuncunun bu karesi, takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.  Birçok takipçi annesi ile ne kadar çok benzediğini yazdı. 

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