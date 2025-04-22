Afra Saraçoğlu imaj değişikliğine gitti! Yeni saçları tam not aldı

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu imaj değişikliğine gitti. Yeni saçlarını Instagram hesabından paylaşan Afra Saraçoğlu takipçilerinden tam not aldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Afra Saraçoğlu imaj değişikliğine gitti! Yeni saçları tam not aldı - Resim : 1

Son olarak final yapan dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, hem oyunculuk performansıyla olduğu hem de özel hayatı ile sık sık gündeme geliyor.

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Afra Saraçoğlu imaj değişikliğine gitti! Yeni saçları tam not aldı - Resim : 2

Saraçoğlu, dizisinin finalinden hemen sonra yenilenmeye karar verdi. Ünlü oyuncu kahverengi saçlarına veda ederek  imaj değişikliğine gitti. 

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Afra Saraçoğlu imaj değişikliğine gitti! Yeni saçları tam not aldı - Resim : 3

Saraçoğlu, saçlarını sarıya boyattı. O anları Instagram hesabından paylaşan Saraçoğlu, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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Afra Saraçoğlu imaj değişikliğine gitti! Yeni saçları tam not aldı - Resim : 4

Paylaşımına "Evet, sarı saç" notunu düşen Saraçoğlu'nun yeni saçları takipçilerinden tam not aldı. 