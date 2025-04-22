Afra Saraçoğlu imaj değişikliğine gitti! Yeni saçları tam not aldı
Son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu imaj değişikliğine gitti. Yeni saçlarını Instagram hesabından paylaşan Afra Saraçoğlu takipçilerinden tam not aldı.
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Son olarak final yapan dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, hem oyunculuk performansıyla olduğu hem de özel hayatı ile sık sık gündeme geliyor.
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Saraçoğlu, dizisinin finalinden hemen sonra yenilenmeye karar verdi. Ünlü oyuncu kahverengi saçlarına veda ederek imaj değişikliğine gitti.
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Saraçoğlu, saçlarını sarıya boyattı. O anları Instagram hesabından paylaşan Saraçoğlu, sosyal medyanın da gündemine oturdu.
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Paylaşımına "Evet, sarı saç" notunu düşen Saraçoğlu'nun yeni saçları takipçilerinden tam not aldı.