Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası'nda Balenciaga defilesine katıldı
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Balenciaga defilesine katıldı. Simsiyah görünümüyle göz kamaştırdı.
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Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Balenciaga defilesine özel davetli olarak katıldı.
Fotoğraf: Getty
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27 yaşındaki oyuncu pantolon, bluz ve deri ceketiyle baştan aşağı simsiyah bir görünüm tercih etti. Ünlü oyuncunun tarzı beğeni topladı.
Fotoğraf: Getty
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Oyunculuğunun yanı sıra Mert Ramazan Demir ile olan ilişkisiyle gündemden düşmeyen Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda da , Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve Orta Doğu’nun en prestijli törenlerinin başında gelen Joy Awards'a katılmıştı.
Fotoğraf: Getty
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Fotoğraf: Getty