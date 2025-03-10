Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası'nda Balenciaga defilesine katıldı

Oyunculuğunun yanı sıra Mert Ramazan Demir ile olan ilişkisiyle gündemden düşmeyen Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda da , Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve Orta Doğu’nun en prestijli törenlerinin başında gelen Joy Awards'a katılmıştı.

Fotoğraf: Getty