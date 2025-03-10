Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası'nda Balenciaga defilesine katıldı

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Balenciaga defilesine katıldı. Simsiyah görünümüyle göz kamaştırdı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası'nda Balenciaga defilesine katıldı - Resim : 1

Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Balenciaga defilesine özel davetli olarak katıldı. 

Fotoğraf: Getty 

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Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası'nda Balenciaga defilesine katıldı - Resim : 2

27 yaşındaki oyuncu pantolon, bluz ve deri ceketiyle baştan aşağı simsiyah bir görünüm tercih etti. Ünlü oyuncunun tarzı beğeni topladı.  

Fotoğraf: Getty 

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Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası'nda Balenciaga defilesine katıldı - Resim : 3

Oyunculuğunun yanı sıra Mert Ramazan Demir ile olan ilişkisiyle gündemden düşmeyen Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda da , Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve Orta Doğu’nun en prestijli törenlerinin başında gelen Joy Awards'a katılmıştı.

Fotoğraf: Getty 

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Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası'nda Balenciaga defilesine katıldı - Resim : 4

Fotoğraf: Getty 