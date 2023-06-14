Afra Saraçoğlu'nun ELLE STYLE AWARDS 2023'te giydiği elbise nereden?

ELLE Style Awards 2023 X M.A.C ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Yalı Çapkını dizisiyle oldukça gündemde olan başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu Yılın Televizyon Yıldızı seçildi. Peki, Afra Saraçoğlu'nun bu özel geceye katıldığı elbisesi nereden?

GECEYE DAMGA VURDU

Afra Saraçoğlu, dün akşam düzenlenen ELLE Style Awards 2023 X M.A.C Ödül Töreni'nde saçı, makyajı ve elbisesiyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun elbisesi, saçı ve makyajı çok beğenildi.

AFRA SARAÇOĞLU GECEYE NASIL HAZIRLANDI?

Afra Saraçoğlu geceye nasıl hazırlandığını şöyle anlattı: Bu akşam için açıkçası 2-3 saatte hazırlandım diyebilirim. Elbisem New Arrivals. Stylingimi Haçkan Yıldırım, makyajımı Ali Rıza Özdemir, saçımı Serkan Yıldırım yaptı.