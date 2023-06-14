Sinem Kobal'ın ELLE STYLE AWARDS 2023'te giydiği elbise nereden?
Dün akşam gerçekleşen ELLE Style Awards 2023 X M.A.C Ödül Töreni'nde ünlü isimler adeta şıklık yarışındaydı. Elbisesi beğenilen isimlerden biri de Sinem Kobal'dı. Peki, Sinem Kobal'ın elbisesi hangi marka ve geceye nasıl hazırlandı? İşte yanıtı...
ELLE Style Awards 2023 X M.A.C Ödül Töreni birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yaptı. Kırmızı halıda adeta ünlü isimler arasında şıklık yarışı vardı. Elbisesiyle dikkat çeken isimlerden biri de ikinci çocuğunu geçtiğimiz sene kucağına alan oyuncu Sinem Kobal oldu.
SİNEM KOBAL'IN ELBİSESİ NEREDEN?
Sinem Kobal geceye hazırlanma süreciyle ilgili, ''Geceye bir saatte hazırlandım. Aslıgül Arslanalp hazırladı beni. Michael Kors bir elbise giydim.'' açıklamasında bulundu.