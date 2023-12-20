Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin çifti bebeklerinin ismini açıkladı

Oyuncu Ahmet Kural ve avukat Çağla Gizem Şahin geçtiğimiz temmuz ayında Bodrum Cennet Koyu'nda sevenlerinin olduğu bir düğünle evlendi. Kısa bir süre önce de bebek beklediklerini duyuran çift, oğullarına koyacakları ismi de ilk kez açıkladı.

"KEMAL İSMİNİ ÇOK İSTİYORUZ"

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu programa konuk olan Ahmet Kural, "İnşallah sağlıklı sıhhatli doğar. İnşallah Allah bir kız çocuğu da nasip eder. Daha doğmadan büyük bir heyecan sardı bizi. Kemal ismini çok istiyoruz. Mustafa Kemal’den geliyor ismi. İnşallah olgun kemâle ermiş bir çocuk olur" ifadelerini kullandı.

"ÇOK HEYECANLIYIZ"

Mutlu birliktelikleri devam eden Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin çiftinden nikahtan kısa bir süre sonra müjdeli haber gelmişti. Bebek beklediklerini duyuran ünlü çift, birlikte verdikleri pozlara "Çok heyecanlıyız" notunu düşmüştü.