Ahmet Kural'dan romantik kutlama: Seni çok seviyorum karıcığım...
8 Temmuz 2023 tarihinde Çağla Gizem Şahin ile dünyaevine giren oyuncu Ahmet Kural, sosyal medya hesabından evlilik yıldönümlerine özel bir video paylaştı.
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Geçtiğimiz yıl evlenen Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin çifti, Nisan ayında oğulları Kemal'i kucaklarına almıştı.
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Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl Bodrum'da gerçekleşen düğün töreninden renkli görüntülerin yer aldığı videoyu evlilik yıldönümünü kutlamak için takipçileriyle paylaştı.
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"GÖBEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"
Birinci evlilik yıl dönümünü kutlayan Ahmet Kural, "Seni çok seviyorum canım karıcığım. Bu videoda göbeği geçen geçmeyen herkese teşekkür ederim" mesajını yazdı.
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