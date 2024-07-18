Ahmet Kural'dan romantik kutlama: Seni çok seviyorum karıcığım...

8 Temmuz 2023 tarihinde Çağla Gizem Şahin ile dünyaevine giren oyuncu Ahmet Kural, sosyal medya hesabından evlilik yıldönümlerine özel bir video paylaştı.

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Ahmet Kural'dan romantik kutlama: Seni çok seviyorum karıcığım... - Resim : 1

Geçtiğimiz yıl evlenen Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin çifti, Nisan ayında oğulları Kemal'i kucaklarına almıştı.

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Ahmet Kural'dan romantik kutlama: Seni çok seviyorum karıcığım... - Resim : 2

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl Bodrum'da gerçekleşen düğün töreninden renkli görüntülerin yer aldığı videoyu evlilik yıldönümünü kutlamak için takipçileriyle paylaştı.

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Ahmet Kural'dan romantik kutlama: Seni çok seviyorum karıcığım... - Resim : 3

"GÖBEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Birinci evlilik yıl dönümünü kutlayan Ahmet Kural, "Seni çok seviyorum canım karıcığım. Bu videoda göbeği geçen geçmeyen herkese teşekkür ederim" mesajını yazdı.

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Ahmet Kural'dan romantik kutlama: Seni çok seviyorum karıcığım... - Resim : 4