Ahmet Kural'dan romantik kutlama: Seni çok seviyorum karıcığım...

"GÖBEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Birinci evlilik yıl dönümünü kutlayan Ahmet Kural, "Seni çok seviyorum canım karıcığım. Bu videoda göbeği geçen geçmeyen herkese teşekkür ederim" mesajını yazdı.