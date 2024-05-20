Ahu Sungur da Cannes'a giden oyuncuları eleştirdi: "Yarıçıplak bir yarış zarafetten uzak"

Esra Dermancıoğlu'ndan sonra Ahu Sungur da adını vermediği oyuncu meslektaşlarına sitem etti. Sungur; "Oyunculuk, çok kıymetli bir meslektir. Günümüzde; ünlülükle karıştırırlar. Ün: genellikle iyi, üstün bir niteliğiyle herkesçe çok iyi bilinip tanınma durumudur. Oysa ki, günümüzdeki ünlülük durumunun 'üstün bir niteliğe' sahip olma zorunluluğu barındırmadığı aşikârdır maalesef. Gerçek oyuncular, bir disiplinden gelirler, performans sergilerler. Sergiledikleri performanslar niteliklidir. Oyunculuk, bir şekilde ünlü olma hali değildir. Oyunculuk; yarıçıplak kendini sergileme ve kim daha güzel ve ünlü yarışı da değildir. Mesleğim kıymetlidir" dedi.