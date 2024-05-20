Ahu Sungur da Cannes'a giden oyuncuları eleştirdi: "Yarıçıplak bir yarış zarafetten uzak"
Esra Dermacıoülu'nun Cannes'a gidenleri eleştirisinden sonra 43 yaşındaki ünlü oyuncu Ahu Sungur'un, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım da gündem oldu.
En son Kirli Sepeti dizisinde rol alan 43 yaşındaki ünlü oyuncu Ahu Sungur'un, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım gündem oldu.
Esra Dermancıoğlu'ndan sonra Ahu Sungur da adını vermediği oyuncu meslektaşlarına sitem etti. Sungur; "Oyunculuk, çok kıymetli bir meslektir. Günümüzde; ünlülükle karıştırırlar. Ün: genellikle iyi, üstün bir niteliğiyle herkesçe çok iyi bilinip tanınma durumudur. Oysa ki, günümüzdeki ünlülük durumunun 'üstün bir niteliğe' sahip olma zorunluluğu barındırmadığı aşikârdır maalesef. Gerçek oyuncular, bir disiplinden gelirler, performans sergilerler. Sergiledikleri performanslar niteliklidir. Oyunculuk, bir şekilde ünlü olma hali değildir. Oyunculuk; yarıçıplak kendini sergileme ve kim daha güzel ve ünlü yarışı da değildir. Mesleğim kıymetlidir" dedi.
Yarıçıplaklıktan duyduğu rahatsızlağa da deyinen Ahu Sungur; "Seksapalite; sizi çekici kılan fiziksel ve ruhsal duruşunuzdur. Seksapal, kişinin durumu kostümle sınırlayamazsınız mesela. O durum, o kişinin doğasından gelen bir olgudur. Saçını savuruşunda belki gülüşünde, duruşunda. Şu an etrafıma baktığımda çoğunluk sadece yarıçıplak bir durum görüyorum. Yanındakinin durumuna göre vaziyet alan bir yarıçıplaklılık. Yarıçıplak bir yarış zarafetten uzak... Çiğ." ifadelerini kullandı.