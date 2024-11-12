Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik: Bugün annemin beni okyanusu aşarak dünyaya getirdiği gün...

'BUGÜN, OKYANUSU AŞARAK DÜNYAYA GETİRDİİĞİ GÜN'

Anjelik Calvin, annesine olan özlemini sosyal medyada dile getirdi.

Calvin, annesinin de yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Annem, bugün beni ölümüne, doktor 'ölebilirsin' dediği halde, 'Hayır, o ABD'de doğacak' diyerek, okyanusu aşarak dünyaya getirdiği gün. Kokunu özledim, keşke çocuk olsam" ifadelerini kullandı.