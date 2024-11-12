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Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik: Bugün annemin beni okyanusu aşarak dünyaya getirdiği gün...
1 Eylül'de Miami'deki evinde hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
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Uzun yıllardır ABD'de yaşayan 69 yaşında evinde vefat eden Ahu Tuğba'nın cenazesi 28 Eylül'de İstanbul'da toprağa verilmişti.
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Törende annesinin vefatından sonraki sürecin kabus gibi geçtiğini söyleyen Anjelik Calvin "Hiçbir evlat annesini öyle görmek istemez. Allah düşmanımın başına vermesin" demişti.
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'BUGÜN, OKYANUSU AŞARAK DÜNYAYA GETİRDİİĞİ GÜN'
Anjelik Calvin, annesine olan özlemini sosyal medyada dile getirdi.
Calvin, annesinin de yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Annem, bugün beni ölümüne, doktor 'ölebilirsin' dediği halde, 'Hayır, o ABD'de doğacak' diyerek, okyanusu aşarak dünyaya getirdiği gün. Kokunu özledim, keşke çocuk olsam" ifadelerini kullandı.