Ajda Pekkan annesini ölüm yıl dönümünde andı: Hiç bitmeyen bir özlem...

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Hem kariyeri hem özel hayatı hem de giyim tarzıyla yıllarca adından söz ettiren Ajda Pekkan, 25 yıl önce kaybettiği annesini ölüm yıl dönümünde andı.
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Pekkan, annesinin fotoğrafını "Dünyalar güzeli anneciğimizin bugün 25. ölüm yıl dönümü, hiç bitmeyen bir özlemle , ruhu şad mekanı cennet bahçesi olsun" notuyla paylaştı.
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Pekkan'ın yaptığı paylaşıma hayranlarından annesinin ne kadar güzel olduğuna dair pek çok yorum geldi.
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Pekkan'ın annesi Nevin Pekkan, 1999 yılında yaşamını yitirdi.