Ajda Pekkan annesini ölüm yıl dönümünde andı: Hiç bitmeyen bir özlem...

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, 1999 yılında kaybettiği annesi Nevin Dobruca’yı ölüm yıl dönümünde andı.

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Ajda Pekkan annesini ölüm yıl dönümünde andı: Hiç bitmeyen bir özlem... - Resim : 1

Hem kariyeri hem özel hayatı hem de giyim tarzıyla yıllarca adından söz ettiren Ajda Pekkan, 25 yıl önce kaybettiği annesini ölüm yıl dönümünde andı.

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Ajda Pekkan annesini ölüm yıl dönümünde andı: Hiç bitmeyen bir özlem... - Resim : 2

Pekkan, annesinin fotoğrafını "Dünyalar güzeli anneciğimizin bugün 25. ölüm yıl dönümü, hiç bitmeyen bir özlemle , ruhu şad mekanı cennet bahçesi olsun" notuyla paylaştı.

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Ajda Pekkan annesini ölüm yıl dönümünde andı: Hiç bitmeyen bir özlem... - Resim : 3

Pekkan'ın yaptığı paylaşıma hayranlarından annesinin ne kadar güzel olduğuna dair pek çok yorum geldi.

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Ajda Pekkan annesini ölüm yıl dönümünde andı: Hiç bitmeyen bir özlem... - Resim : 4

Pekkan'ın annesi Nevin Pekkan, 1999 yılında yaşamını yitirdi.