Akın Akınözü'nden doğum gününde duygusal paylaşım: Sesini duymadan geçirdiğim ilk doğum günü

Ardından annesinin vefatı sonrası kendisine destek olan arkadaşları ve takipçilerine teşekkürlerini ileten Akın Akınözü; paylaşımına şu notu düştü; "Koşabilmem için beni her daim motive eden, destek veren ve annemin gözünü arkada bırakmayan siz aileme de; teşekkürlerimi bugün her zamankinden daha da fazla hissederek sunuyorum. Artık demesi biraz zor olsa da iyi ki doğmuşum ve senin oğluşun olmuşum."