Akın Akınözü'nden doğum gününde duygusal paylaşım: Sesini duymadan geçirdiğim ilk doğum günü
Oyuncu Akın Akınözü, kendi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz ay kaybetmişti. Akınözü, 34'üncü yaş gününde duygusal bir mesaj yayımladı.
'Sensiz Olmuyor', 'Karagül' ve 'Deliha 2' gibi projelerde rol alan, oyuncu Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü (60), geçtiğimiz temmuz ayında uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşmüştü. Akınözü, annesi Özlem Akınözü'nün vefatıyla zor günler geçiriyor.
Yaş gününde annesini duygusal bir mesaj ile yad eden Akın Akınözü, doğum günü pastasının hemen yanına Özlem Akınözü'nün fotoğrafını koydu.
Ardından bebekken annesi Özlem Akınözü ile olan fotoğrafını yayımlayıp "Bu fotoğrafımla bana hazırlattığın doğum günü hediyemi, sana sarılamadan ve sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günümde daha da iyi anlıyorum. Sana söz; kanatlanıp yanına uçana kadar koşmaya devam edeceğim canım annem" ifadelerini kullandı.
Ardından annesinin vefatı sonrası kendisine destek olan arkadaşları ve takipçilerine teşekkürlerini ileten Akın Akınözü; paylaşımına şu notu düştü; "Koşabilmem için beni her daim motive eden, destek veren ve annemin gözünü arkada bırakmayan siz aileme de; teşekkürlerimi bugün her zamankinden daha da fazla hissederek sunuyorum. Artık demesi biraz zor olsa da iyi ki doğmuşum ve senin oğluşun olmuşum."