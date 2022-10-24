Aktivistlerin hedefi bu kez Monet tablosu oldu: Tahıl Yığını tablosuna püre fırlattılar!

Daha önce İngiltere'nin başkenti Londra'daki National Gallery'de aktivistler, Van Gogh'un Sunflowers (Ayçiçekleri) adlı tablosuna çorbayla saldırmıştı. Şimdiki hedefleri ise Monet oldu.

İklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen eylemciler, Monet'in tablosunu hedef aldı. Almanya’da Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grup Postdam kentindeki Barberini Müzesi'nde sergilenen Claude Monet'e ait Les Meules (Tahıl Yığını) serisinde yer alan bir eserine patates püresi attı. İki aktivist, ellerindeki püreyi, fırlattıktan sonra ellerini tablonun altındaki duvara yapıştırdı.

"İNSANLAR AÇLIK ÇEKİYOR"

Eylemi gerçekleştiren kadın "İnsanlar açlık çekiyor, insanlar donuyor, insanlar ölüyor. Bir iklim felaketinin içindeyiz. Sizin tek korktuğunuz bir tablonun üzerine domates çorbası veya patates püresi olması. Benim neden korktuğumu biliyor musunuz? Bilimin 2050'de ailelerimizi besleyemeyeceğimizi söylemesi. Dinlemeniz için tablonun üzerinde patates püresi mi olması lazım? Yemek için kavga etmek zorunda kalırsak bu tablonun hiçbir değeri olmayacak." diye seslendi.

İKİ AKTİVİST GÖZ ALTINA ALINDI

Müze Sözcüsü yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, koruyucu cam bulunan tablonun saldırıdan hasar almadığını aktardı. Polis tarafından yapılan açıklamada ise, iki aktivistin gözaltına alındığı belirtilerek, müzeye izinsiz girme ve maddi hasar vermekten haklarında soruşturma açılacağı aktarıldı. Letzte Generation adlı grup, Alman hükümetini iklimi korumak ve fosil yakıtların kullanımından vazgeçilmesi için sert önlemler almasının talep ediyor.