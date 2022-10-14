Eylemciler Van Gogh tablosuna domates çorbası attılar!

İngiltere’de “Just Stop Oil (Petrolü Durdurun)” adlı çevreci grubun iki üyesi, başkent Londra’daki National Gallery’de sergilenen Vincent Van Gogh’un “Ayçiçekleri” tablosuna iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla domates çorbası attı.

İklim aktivisti iki kadın, Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un Londra’daki National Gallery’de yer alan ve yaklaşık 72,5 milyon sterlin (1.5 milyar lira) değerindeki ünlü tablosunun üzerine iki konserve kutusundaki domates çorbasını fırlattı.

Galerinin en önemli hazinelerinden biri olan sanat eserinin altındaki duvara kendilerini yapıştırmadan önce, ceketlerini çıkarıp Just Stop Oil T-shirt'lerini ortaya çıkardılar.

İklim protesto grubunun iki genç destekçisi, Van Gogh’a ait camla korunan tablonun üzerine çorba attı. Ardından da galeri ziyaretçilerinin şaşkın bakışları altında kendilerini, sanat eserinin altındaki duvara yapıştırdılar.

Eylemcilerden 21 yaşındaki Phoebe Plummer “Daha değerli olan nedir, sanat mı yoksa yaşam mı?” diye seslenirken, 20 yaşındaki diğer eylemci Anna Holland da “Yemekten daha değerli mi? Adaletten daha fazla mı? Bir tablonun korunmasıyla mı yoksa gezegenimizin ve insanların korunmasıyla mı daha çok ilgileniyorsunuz? Milyonlarca aile aç ve ısınamıyor. Bir teneke çorbayı bile ısıtmaya güçleri yok” diye bağırdı.

Ulusal Galeri personeli hızla odayı boşalttı. Galeri o zamandan beri tablonun zarar görmediğini doğruladı ve protestocuların tablonun üzerine "domates çorbası gibi görünen bir şey" attıktan sonra yaptığı açıklamada, "oda ziyaretçilerden arındırıldı ve polis çağrıldı. Görevliler şimdi olay yerinde. Çerçevede küçük bir hasar var ama resim zarar görmemiş.”

Grup, son iki haftadır Londra'nın merkezindeki yollarda sürücüleri ve taşıtları çileden çıkaran oturma protestoları düzenleyecek.