Aleyna Tilki ve Serel Yereli Boğaz'da denize girdi

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Türkiye'deki kariyerini bırakarak İngiltere'ye yerleşen ve orada albüm çıkaran Serel Yereli, Aleyna Tilki'nin albüm çalışmaları sırasında İngiltere'de sıkı dost olmuşlardı.
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İkili dün güzel havaları fırsat bilerek bi yat gezisi yaptıve Boğaz'ın soğuk sularına girdiler.
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Yereli, "Bizi boğazın güvenli bölgelerinde, deniz analarının zararsız olduğunu anlatarak yüzdürdükleri için kaptanımıza teşekkürler" dedi.
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Denizden çıktıktan sonra da Tilki ile fotoğraflarını paylaşan Yereli, "Boğazın suyu buz" notunu düştü.