Aleyna Tilki ve Serel Yereli Boğaz'da denize girdi

24 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve yakın arkadaşı oyuncu Serel Yereli, dün güzel olan havayı fırsat bilerek Boğaz'da denize girdi.

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Aleyna Tilki ve Serel Yereli Boğaz'da denize girdi - Resim : 1

Türkiye'deki kariyerini bırakarak İngiltere'ye yerleşen ve orada albüm çıkaran Serel Yereli, Aleyna Tilki'nin albüm çalışmaları sırasında İngiltere'de sıkı dost olmuşlardı.

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Aleyna Tilki ve Serel Yereli Boğaz'da denize girdi - Resim : 2

İkili dün güzel havaları fırsat bilerek bi yat gezisi yaptıve Boğaz'ın soğuk sularına girdiler.

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Aleyna Tilki ve Serel Yereli Boğaz'da denize girdi - Resim : 3

Yereli, "Bizi boğazın güvenli bölgelerinde, deniz analarının zararsız olduğunu anlatarak yüzdürdükleri için kaptanımıza teşekkürler" dedi.

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Aleyna Tilki ve Serel Yereli Boğaz'da denize girdi - Resim : 4

Denizden çıktıktan sonra da Tilki ile fotoğraflarını paylaşan Yereli, "Boğazın suyu buz" notunu düştü.