Aleyna Tilki'nin kardeşi de şarkıcı oldu!

Ablasının izinden gitmeye karar veren Ayça Tilki, 'Gönlüme göre ver' şarkısına klip çekerek müzik dünyasına adım attı. Klibindeki bazı sahneler nedeniyle eleştrilerin odağı haline gelen Ayça Tilki'ye anne Havva Öztel destek oldu.

"DOĞRU DÜZGÜN ÇOCUKLARINIZLA İLGİLENMELİSİNİZ"

Ayça Tilki paylaşımında "Klibimin içeriğinden dolayı epey eleştiri almışım 'bunları çocuklar izliyor' tarzında fakat sorun benim klibim değil sayın ebeveynler. Çocuğunuzla ilgilenmeye uğraşmayıp ellerine tutuşturduğunuz cihazları da kontrollü kullandırtmalısınız ya da doğru düzgün çocuklarınızla ilgilenmelisiniz. Benim klibime benzer milyonlarca korku, gerilim ve aksiyon filmi var" dedi.