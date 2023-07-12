Alina Boz ile Mithat Can Özer çifti ayrıldı
Sezen Aksu'nun müzisyen oğlu Mithat Can Özer ile oyuncu Alina Boz, 4 yıldır aşk yaşıyordu. Evlenmesi beklenen çiftin bir ay önce ayrıldığı ortaya çıktı.
Genç oyuncu Alina Boz ile Mithat Can Özer, en son dört yıllık aşklarını nikah masasına taşımak için planlara başlamış ve ilişkilerini gözden uzak yaşayan çift, Mithat Can Özer'in 2027'de Portekiz'de vatandaşlık almasının ardından orada nikah masasına oturacaklarını belirtmişti.
4 yılın ardından gelen ayrılık
Ancak çiftten kötü haber geldi. Alina Boz ile Mithat Can Özer ayrıldı. Çiftin ayrılık nedeni ise henüz bilinmiyor. Taraflardan da konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
Ünlü oyuncu Alina Boz, moral bulmak için Çeşme'ye tatile gitti. Çift, ilişkilerini bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.