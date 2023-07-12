Alina Boz ile Mithat Can Özer çifti ayrıldı

Genç oyuncu Alina Boz ile Mithat Can Özer, en son dört yıllık aşklarını nikah masasına taşımak için planlara başlamış ve ilişkilerini gözden uzak yaşayan çift, Mithat Can Özer'in 2027'de Portekiz'de vatandaşlık almasının ardından orada nikah masasına oturacaklarını belirtmişti.

4 yılın ardından gelen ayrılık

Ancak çiftten kötü haber geldi. Alina Boz ile Mithat Can Özer ayrıldı. Çiftin ayrılık nedeni ise henüz bilinmiyor. Taraflardan da konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Ünlü oyuncu Alina Boz, moral bulmak için Çeşme'ye tatile gitti. Çift, ilişkilerini bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.